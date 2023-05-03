Sokak ortasında genç kadına iğrenç taciz kamerada

İstanbul'da yolda yürüdüğü sırada yanına motosikletli bir "sapığın" tacizine uğrayan genç kadın, o anlara ait görüntüleri güvenlik kamerası kayıtlarından çıkartarak sosyal medyada isyan etti.

İstanbul Sarıyer'de 30 Nisan pazar akşamı saat 23:30 sularında yaşanan iğrenç olayda, evine gitmek için yolda yürüyen A.K. İstanbul Sarıyer'de, arkasından yaklaşan motorlu bir erkeğin tacizine uğradı.

Olayın ardından bağırarak motorlu sapığın arkasından koşan ve yardım istediğini ifade eden A.K., tacizcinin kendisine bakarak güldüğünü söyledi.

"Ağlayıp, bağırmama rağmen sokakta bulunan iki erkek yardım etmedi, dönüp gittiler" diyen A.K. "Sadece binadan sesimi duyan bir kadın aşağı indi ve beni sakinleştirip su verdi, bana saati söyledi, bölgedeki kameraları kontrol ettik." dedi.

Taciz anına ait görüntüyü, sosyal medya hesabından paylaşan A.K. şahsın bulunması için suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.