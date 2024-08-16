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Sokak röportajı sonrası tutuklanmıştı; jet iddianame geldi

Sokak röportajı sonrası tutuklanmıştı; jet iddianame geldi
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İzmir'de sokak röportajı sırasında Instagram'ın erişime engellenmesi ve Hamas lideri İsmail Haniye için milli yas ilan edilmesini çok sert ifadelerle eleştirdikten sonra gözaltına alınarak tutuklanan D.K. hakkında iddianame hazırlandı.

Geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba Y. hakkında iddianame hazırlandı.

Dilruba Y.'nin avukatı Hüseyin Yılmaz, "Kamu davası açıldı, duruşma günü 3 Eylül'e verildi" açıklamasını yaptı. 

Avukat bugün basın açıklaması yaparak ''Hukuksuz bir şekilde kanunda hiç bir tanımı olmayan bir usülle Dilruba tutuklanmıştır. Bu tutukluluğun derhal kaldırılmasını talep ediyorum'' dedi. 

''ALELACELE İDDİANAME HAZIRLANDI''

Yılmaz, ''Gözümüze çarpan ilk şey halka kin ve düşmanlığa aşağılama suçundan iddianamenin başsavcı vekili tarafından alelacele hazırlanıp kamu davasının açıldığını gördük. Açılan kamu davasında da duruşma gününün dahi tayin edildiğini öğrendik. Tutukluluğa itiraz ettik'' ifadelerini kullandı. 

Sokak röportajı sonrası tutuklanmıştı; ifadesi ortaya çıktıSokak röportajı sonrası tutuklanmıştı; ifadesi ortaya çıktı3. Sayfa

 

Etiketler sokak röportajı tutuklandı ifadesi jet iddianame iddianame
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