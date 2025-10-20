Sosyal medyada Rojin'e hakaret etmişti: Karar verildi!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Van Gölü yakınında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal medya hesabı üzerinden Van'da ölü bulunan Rojin K.'ye yönelik hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunulduğu tespit edilen Şanlıurfa'da yaşayan F.Ş. isimli şahıs, savcılık talimatıyla dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Rojin'in sır ölümü
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin K., geçen yıl 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu; 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu. 21 yaşındaki Rojin'in sır ölümüne ilişkin soruşturmada, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor dosyaya girdi. Raporda, Rojin’in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek bir uzman mütalaası talep edildiğini duyurdu.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol