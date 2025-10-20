  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sosyal medyada Rojin'e hakaret etmişti: Karar verildi!

Sosyal medyada Rojin'e hakaret etmişti: Karar verildi!

Sosyal medyada Rojin'e hakaret etmişti: Karar verildi!
Güncelleme:

Van Gölü yakınında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Van'da ölü bulunan Rojin K.'ye yönelik hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunulduğu tespit edilen Şanlıurfa'da yaşayan F.Ş. isimli şahıs, savcılık talimatıyla dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rojin'in sır ölümü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin K., geçen yıl 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu; 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu. 21 yaşındaki Rojin'in sır ölümüne ilişkin soruşturmada, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor dosyaya girdi. Raporda, Rojin’in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek bir uzman mütalaası talep edildiğini duyurdu. 

TBMM'de Rojin'in ölümünün araştırılması önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiTBMM'de Rojin'in ölümünün araştırılması önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiHaber
Bakan Tunç açıkladı: Rojin soruşturmasında yeni gelişmeBakan Tunç açıkladı: Rojin soruşturmasında yeni gelişmeGüncel
Üniversite öğrencisi Rojin'in sır ölümünde soruşturmanın seyrini değiştiren şok rapor!Üniversite öğrencisi Rojin'in sır ölümünde soruşturmanın seyrini değiştiren şok rapor!Haber

 

 

İHA

text-ad
Etiketler Van Gölü rojin sosyal medya hakaret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Borcu olanlara müjde: 1,5 milyon kişiye af geliyor, 10 milyonu aşkın kişinin de borcu ertelenecek! Borcu olanlara müjde: 1,5 milyon kişiye af geliyor, 10 milyonu aşkın kişinin de borcu ertelenecek! Özel Sağlık Sigortaları için yeni dönem başlıyor; tepki çeken uygulama kalktı! Özel Sağlık Sigortaları için yeni dönem başlıyor; tepki çeken uygulama kalktı! Telefonundaki bir uygulama yüzünde sadece 2 saatte ise tam 366 bin TL dolandırıldı! Telefonundaki bir uygulama yüzünde sadece 2 saatte ise tam 366 bin TL dolandırıldı! Bu su kuyusundan bir vahşet çıktı! Bir kadın cinayeti daha! Bu su kuyusundan bir vahşet çıktı! Bir kadın cinayeti daha! Avrupa'da 35 yıl sonra ilk kez savaş çanları çalıyor: ''Hayatta Kalma Rehberi'' yayınlandı Avrupa'da 35 yıl sonra ilk kez savaş çanları çalıyor: ''Hayatta Kalma Rehberi'' yayınlandı Survivor Ayşe Yüksel'in başörtülü ve dekolteli peşpeşe pozları tepki çekti Survivor Ayşe Yüksel'in başörtülü ve dekolteli peşpeşe pozları tepki çekti Sular çekildi, Türkiye'nin gerçek Atlantis'i ortaya çıktı Sular çekildi, Türkiye'nin gerçek Atlantis'i ortaya çıktı Otogarda silah sesleri! Uzman çavuş, polis tarafından vuruldu Otogarda silah sesleri! Uzman çavuş, polis tarafından vuruldu Biri uzman çavuş 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaralamıştı! Saldırının detayları ortaya çıktı! Biri uzman çavuş 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaralamıştı! Saldırının detayları ortaya çıktı! Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak! Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak!
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı da, izleyiciyi de yanıltan matematik sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı da, izleyiciyi de yanıltan matematik sorusu Türk şirketine kayıtlı dev kargo uçağı iniş sırasında pistten çıkıp denize uçtu! Türk şirketine kayıtlı dev kargo uçağı iniş sırasında pistten çıkıp denize uçtu! Tam 3 gündür kayıp olarak aranan Aybüke'den güzel haber geldi Tam 3 gündür kayıp olarak aranan Aybüke'den güzel haber geldi İstanbul'un göbeğinde sarıklı cübbeli gövde gösterisi İstanbul'un göbeğinde sarıklı cübbeli gövde gösterisi Ümit Özdağ'ın ''vatandaşlık'' çıkışı gündeme bomba gibi düştü! Ümit Özdağ'ın ''vatandaşlık'' çıkışı gündeme bomba gibi düştü! İslam Memiş'ten altın fiyatları için olay olacak ''soygun'' uyarısı! İslam Memiş'ten altın fiyatları için olay olacak ''soygun'' uyarısı! Cezaevinden çocuğunu görmek için izinli çıkan anne çocuğunun gözü önünde öldürüldü! Cezaevinden çocuğunu görmek için izinli çıkan anne çocuğunun gözü önünde öldürüldü! İmamoğlu'nun zorla getirildiği diploma davasında karar açıklandı İmamoğlu'nun zorla getirildiği diploma davasında karar açıklandı KKTC'li gazeteciden skandal ifadeler: ''Türkiye Büyükelçisi yarın geri çekilmeli'' KKTC'li gazeteciden skandal ifadeler: ''Türkiye Büyükelçisi yarın geri çekilmeli'' Yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek'in son sağlık durumunu menajeri açıkladı Yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek'in son sağlık durumunu menajeri açıkladı