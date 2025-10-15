Bakan Tunç açıkladı: Rojin soruşturmasında yeni gelişme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van Gölü yakınında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin'in ölümüne ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirterek, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek bir uzman mütalaası talep edildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı 'X' üzerinden Van Gölü yakınında cansız bedeni bulunan Rojin K. soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Van ilimizde 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin K. adlı evladımızın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü şekilde devam etmektedir. Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayın aydınlatılması amacıyla, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girmiştir."

"İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir"

Olaya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edildiğini aktaran Tunç, "Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir. Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri de detaylı biçimde değerlendirilmiş, evladımızın kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurtdışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemeleri devam etmektedir" ifadelerinde bulundu.

"Tüm süreç titizlikle yürütülmektedir"

Soruşturma dahilinde, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelendiğini vurgulayan Bakan Tunç, "Yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir. Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir" dedi.

Tunç, hayatını kaybeden Rojin K.'e Allahtan rahmet dilerken, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

İki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda, Rojin’in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtilmişti.

Rojin'in babası: İntihar olduğunu söyledim

Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Rojin'in babası N.K., kendisinin sürekli bu olayın cinayet olduğunu söylediğini belirtti. Acılı baba K., "DNA'lar baştan beri vardı, ben sürekli bunun bir cinayet olduğunu söyledim, intihar olmadığını söyledim. Onlar da DNA'lar için belki bulaş olabilir açıklamasında bulundular. Aradan zaman geçti defalarca ben Van'a gidip geldim avukatlarımız ile beraber. Savcılığa gittik hep sorduk Rojin'e ne oldu diye ama hiç cevap alamadık. Bu iki erkeğe ait DNA kimlerdir, katil onlardır dedik, onlar bana bulaş olabileceğini söyledi. 1 senedir dosyaya gizlilik bırakmışsınız. En sonunda dün Van ve Diyarbakır Barosu çalışma yapıp açıklama da gerçekleştirdiler. İki erkeğe ait DNA olduğu ortaya çıktı, bulaş değil artık bellidir, cinayeti işleyen kişiler o 2 kişidir. Katillerin izi var ama tutuklu yoktur" dedi.

"Katiller bulunsun bunu rica ediyorum"

Van ziyaretlerinde savcının kendileri ile açık açık konuştuğuna vurgu yapan baba K., "Biz en son Van'a giderken savcı bize açık açık söyledi, dedi ki sizin soruların cevabı İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelmiyor. Oradan gelir gelmez direkt Ankara'ya gittim. Adalet Bakanlığından suç duyurusunda bulundum Adli Tıp Kurumu hakkında. Hepsini not ettiler. Sonra büyük yürüyüşler oldu ve bu sonuç geldi. Avukatlar açıklama yaptılar, Rojin'in vücudunun hangi bölgesinde DNA bulunduğuna ilişkin tespit edildiğine ilişkin. Katiller bulunsun bunu rica ediyorum. Bu kız üniversitede kayboldu, yok oldu, katlettiler neden hiç kimse açıklama yapmıyor. Onlar sürekli intihardan bahsettiler. Psikolojim alt üst oldu, zor durumdayım, konuşamıyorum, boğazıma düğümler giriyor. Bu genç kızdan ne istediler, neden intihara meyilli konuştular. Gerekmeyen şeyler araştırılıyordu. Fakir bir aile olduğum için mi bu konu bir sene sonra ortaya çıktı, benim kızıma ne oldu diye sürekli soru soruyorum cevap yok. Diyarbakır Barosu ve Van Barosu bizi yalnız bırakmadılar. Büyük yürüyüşler oldu, bunların sayesinde sorunun cevabı gönderildi. İnşallah katiller bulunsun, onlar da en ağır ceza neyse ona çektirsinler. Bana kalırsa ben iki kişinin idam edilmesini isterim başka Rojin'ler gitmesin. Biz kızımızı üniversiteye gönderiyoruz, katlediliyor. Bunu rica ediyorum bir an önce katiller bulunsun biz de biraz nefes alacağız" diye konuştu.

İHA