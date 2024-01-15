Sosyal medyada terör operasyonu: Gözaltılar var; 170 hesap takipte

Irak'ın kuzeyinde eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında şehit düşen 9 evladımızla ilgili olarak sosyal medyada "provokatif" paylaşımlar yaptığı tespit edilen 170 hesapla ilgili soruşturma başlatıldı. 18 zanlı gözaltına alınırken, 19 zanlı hakkındaki soruşturma sürüyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekât bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 170 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı. 170 hesaptan 133 şüphelinin yurt dışında olduğu, yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik operasyonlarda 18'i yakalandı. 19'u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir." dedi.