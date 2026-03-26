  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
Sosyal medyadaki 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz videosu ortalığı karıştırdı
Güncelleme:

Hatay’da 14 yaşındaki bir kız çocuğunun, 60 yaşındaki öz eniştesi tarafından uğradığı tacizi gözyaşları içinde anlattığı video sosyal medyada adalet çığlığına dönüştü. Küçük kızın "Maddi manevi güçlü olan kazandı, rızam varmış gibi yargılandım" sözleri infial yaratırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürece müdahil olduğunu resmen duyurdu.

Hatay’da infial yaratan taciz iddiası! 14 yaşındaki bir kız çocuğu, yayınladığı videoda eniştesinin tacizine uğradığını ve mahkemenin "rıza" vurgusuyla beraat kararı verdiğini iddia ederek yardım istedi.

"Son çarem sizsiniz" diyen küçük kızın sesini tüm Türkiye duydu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 24 Mart 2024 tarihli beraat kararına karşı hukuki süreci başlattıklarını ve karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sanal medya paylaşımlarında yer alan Hatay'da 14 yaşındaki bir kız çocuğunun çekilen videodaki beyanlarına ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi. 4 Eylül 2025 tarihinde söz konusu olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte Hatay İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği ve aileyi düzenli olarak ziyaret ettiği kaydedilerek, "Bu süreçte, haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuğumuzun yüksek yararını desteklemek amacıyla başta psikososyal destek olmak üzere gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır. Ayrıca Bakanlık avukatlarımız ilk andan itibaren davaya müdahil olarak süreci titizlikle takip etmektedir. 24 Mart 2026 tarihinde sanık hakkında mahkeme tarafından verilen beraat kararına Bakanlık olarak itiraz edeceğimizi de kamuoyunun bilgisine sunarız. Her türlü istismara karşı 'sıfır tolerans' ilkemiz doğrultusunda çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

DHA / İHA

Etiketler hatay taciz 14 yaşındaki kız kız çocuğu video enişte çocuğun rızası dava beraat taciz davası
