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Sosyal medyadan Müslümanlara hakaret etmişti: Tutuklandı

Sosyal medyadan Müslümanlara hakaret etmişti: Tutuklandı

Sosyal medya hesabından Müslümanlara ve dini değerlere hakaret eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HİÇBİR YERDE BULUNAMAMIŞTI

Sosyal medya üzerinden dini değerlere yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunan Deniz Furkan T., tüm aramalara rağmen bir türlü bulunamamıştı. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar infiale yol açınca hakkında gözaltı kararı çıkartılan T., bulunamayınca hakkındaki gözaltı kararı yakalama kararına çevrilmişti. Şüpheli Deniz Furkan T. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli, Savcılıkça ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

 SAVUNMASINI YAPTI

Şüpheli Deniz Furkan T. nöbetçi hakimlikte yaptığı savunmasında, "Bahsi geçen hesap bana ait değildir. Ben 15 yıldır aynı yerde sigortalı olarak çalışan biriyim, kesinlikle Twitter hesabı kullanmıyorum. Hesap kopyalanmış ve benim ismimle paylaşımlar yapılmıştır. Bahsi geçen değerler benim de kutsal değerlerimdir. Bu değerlere karşı herhangi bir şekilde söz etmem mümkün değildir. Gerekli incelemeler yapıldığı zaman gerçek ortaya çıkacaktır. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savunmasının ardından şüpheli Deniz Furkan T., çıkarıldığı İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince üzerine atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli delillerin bulunması, şüphelinin kaçması ve delilleri karartma şüphesinin bulunması gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verildi. 

Etiketler DİNİ DEĞER müslüman hakaret
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