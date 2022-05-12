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  4. Suriye sınırında 1'i DEAŞ'lı 11 kişi yakalandı

Suriye sınırında 1'i DEAŞ'lı 11 kişi yakalandı

Suriye sınırında 1'i DEAŞ'lı 11 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i DEAŞ terör örgütü üyesi, 11 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakaladı. Yakalanan kişilerden birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

Etiketler DEAŞ terör giriş
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