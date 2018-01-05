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  4. 05 Ocak 2018 09:49

Suyun içinden onlarca araç plakası çıktı

Adana'yı vuran sağanak yağışlar sırasında onlarca vatandaş araçlarının plakalarını su birikintilerinde kaybetti.

Suyun içinden onlarca araç plakası çıktı
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Adana’da 3 gündür süren sağanak yağış nedeniyle yollar su altına kalırken, bir çok araç birikintilerden geçerken plakalarını düşürdü. Bir vatandaş ise suyun altında kendi plakasını ararken 12 farklı aracın plakasını buldu.
 
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile Öğretmenler Bulvarı'nı bağlayan köprü sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı. Araçların geçmekte zorlandığı yolda, bazı araçlar plakasını düşürdü. Plakasını düşüren araç sürücülerden 33 yaşındaki Onur Pirinç dizlerine kadar suya girip düşen plakasını aramaya başladı. Pirinç” Kendi aracımın plakasını bulmak için girdik ama 12 tane plaka buldum. Bunların hepsini suyun içerisinde çıkardım. Kendi aracımızın plakasını bulamadım ama 12 ayrı aracın plakasını suyun içerisinde buldum” dedi.

 

İHA

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