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Tacizciye sokak ortasında baba kurşunu! Böyle vurdu

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Ankara'da bir kişi kızını SMS ile taciz ettiğini iddia ettiği 25 yaşındaki bir genci sokak ortasında pompalı tüfekle yaraladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

 Ankara’da bir baba, kızına cinsel içerikli mesajlar atarak tacizde bulunduğunu iddia ettiği kişiye yol ortasında pompalı tüfekle saldırdı. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Mart günü Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre Sinan K., kızına cinsel içerikli mesajlar atarak rahatsız eden Sedat S.’yi (25) aracıyla takibe aldı. Kırmızı ışıkta aracından inen Sinan K., elindeki pompalı tüfekle önündeki otomobilde bulunan Sedat S.’ye iki el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karnından ve bacağından vurulan Sedat S.’nin yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı durumun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan Sinan K.’nin ise olayın ardından polis ekiplerine teslim olduğu aktarıldı. Sinan K.’nin emniyetteki ifadesinde, Sedat S.’nin kızına sarkıntılık içerikli mesajlar attığı için saldırıyı düzenlediğini söylediği öğrenildi.

İHA

Etiketler pompalı tüfek taciz tacizci baba kız çocuğu sms
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