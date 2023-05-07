  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Takside mide bulandıran cinsel istismarda istenen ceza belli oldu

Takside mide bulandıran cinsel istismarda istenen ceza belli oldu

Takside mide bulandıran cinsel istismarda istenen ceza belli oldu
Güncelleme:

İzmir'de 15 yaşındaki kız çocuğunu bindiği taksiyle alıkoyarak ormana götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı taksi şoförü hakkında 16 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde taksisine binen lise öğrencisi kız çocuğu D.A.'yı (15) ormana götürüp, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan U.K. (27) hakkında 16 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Evli ve 2 çocuk babası U.K., iddiaya göre taksisine binen lise öğrencisi D.A.'yı ormana götürüp, cinsel istismarda bulundu. Taksi şoförünün bir anlık dalgınlığından yararlanıp, kaçan D.A., polise gidip, durumu anlattı.

Kız çocuğunun babası Ali A. (40) da şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, U.K.'yi 7 Nisan'da yakaladı. U.K., ifadesinde "Kendi isteği ile birlikte olduk. Yaşının küçük olduğunu bilmiyordum" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K., tutuklandı. Şüpheli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezası istendi. İddianamede D.A.'nın da ifadesi yer aldı.

D.A., "Olay günü sabah yolda yürürken taksi şoförü U.K., yanıma yanaşıp, istediğim yere götürmeyi teklif etmesi üzerine kabul ederek araca bindim. Sonrasında Buca'daki ormanlık bir alana götürüp, bana cinsel saldırıda bulundu" dedi.

İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

DHA

Etiketler taksici sapık zanlı cinsel istismar ormanlık alan orman
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hatay'da büyük deprem, Adana da sallandı
İstanbul'da tarihi buluşma! Millet İttifakı gövde gösterisi yaptı
Kılıçdaroğlu'nun Kabinesi belli oluyor; 3 Bakan adayının ismi açıklandı
SGK ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihi açıkladı
81 ilde yapılan son seçim anketi açıklandı
Messi krizi büyüyor! PSG kadro dışı bıraktı, yeni rotası belli oldu
İndirim sevinci kısa sürdü! Benzin ve motorine yeniden zam geliyor
''Aşkın Olayım'dan önce aşk yoktu'' diyen Simge Sağın da yaz sezonunu açtı
Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklıkları 6 derece birden düşecek
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı