Taksim Meydanı'nda kuş uçurtulmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Özel meydan ve çevresinde çok sayıda özel harekat polisinin yanı sıra jandarma ekipleri de görev aldı. Bir jandarmanın elinde izinsiz drone uçuşlarını engellemek için drone savar olduğu görüldü. 19.00 itibari ile meydanda atlı polisler görev aldı.

ÇANTALAR TEK TEK ARANDI

Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de çok sayıda polis köpekleriyle de önlem alındı. Meydan ve metro girişlerinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli gördüğü çantaları tek tek arayarak vatandaşların girişlerine izin veriyor.

TAKSİM'E İNSAN SELİ

2018’in son saatlerinde yılbaşı kutlamaları nedeniyle vatandaşlar İstiklal Caddesi’ne akın etti. Vatandaşlar cadde üzerinde yürümekte zorluk çekerken, adeta insan seli oluştu.

Yılbaşı kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar akın etti. Ünlü caddede vatandaşlar adeta insan seli oluşturdu. Yeni yıla saatler kala eğlenmek için İstiklal’e gelenler adım atmakta bile güçlü çekti. 2019’a İstanbul’da girmek isteyen yabancı turistlerinde çoğunlukta olduğu görüldü.



