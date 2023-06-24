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  4. Tatil yolunda feci kaza: 3 ölü, 16 yaralı

Tatil yolunda feci kaza: 3 ölü, 16 yaralı

Tatil yolunda feci kaza: 3 ölü, 16 yaralı
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Kayseri'de Kurban Bayramı için İstanbul'dan Van'a gidenleri taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Kayseri- Malatya kara yolunun 50'nci kilometresinde, Karatay mevkiinde saat 03.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Mustafa H. yönetimindeki minibüs ile İ.Ö. yönetimindeki TIR çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Narin Y., Meryem H. ve Dilek B. hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. 

BAYRAM TATİLİ İÇİN VAN'A GİDİYORLARMIŞ!
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Minibüstekilerin, Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Van'a gittiği öğrenildi. 

DHA

Etiketler kayseri van istanbul bayram trafik kazası
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