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  4. 27 Ekim 2018 08:38

Tecavüzden hüküm yiyen kişi penisini kesti

Çanakkale Açık Cezaevi'nde 'tecavüz' suçundan yatan mahkum M.K., "Ne geldiyse başıma senden geldi" dedikten sonra, meyve bıçağıyla penisini kesip iki parçaya ayırdı.

Tecavüzden hüküm yiyen kişi penisini kesti
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Çanakkale Açık Cezaevi'ndeki olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. 'Tecavüz' suçundan hükümlü M.K., meyve bıçağını eline alıp, "Ne geldiyse başıma senden geldi" dedikten sonra penisini kesti. Ardından da iki parçaya ayırıp, yere atarak üzerinde tepindi. M.K., cezaevi yetkililerinin çağırdığı ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

DOKTORLAR PENİSİN YERİNE DİKİLEMEYECEĞİNİ BELİRTTİ

Doktorların yaptığı kontrolde penisin yerine dikilemeyeceği belirtilerek, ameliyata alınan M.K.'ye idrar çıkışını sağlaması için sonda takıldı.

M.K.'nin halen hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


 

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