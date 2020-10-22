Tek bir evden 3 bin 230 litre sahte içki çıktı

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri; sahte, kaçak alkollü satışı, imalatının deşifre edilmesine yönelik tespit ettiği Büyükdere köyünde bulunan bir evde arama yaptı.

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Yapılan aramada, büyük bidonlar içerisine konulmuş boğma diye tabir edilen el yapımı fermente halde 2 bin 630 litre içki, 600 litre içime hazır olmak üzere toplam 3 bin 230 litre içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.Ç., B.Ç. ve S.K. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı.

