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Tekirdağ'da büyük operasyon: 43 gözaltı

Tekirdağ'da büyük operasyon: 43 gözaltı

Tekirdağ'da düzsenlenen "Kentte Huzur" operasyonunda 9 ruhsatsız tabanca ile 1 tüfek ele geçirilirken 43 kişi de gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kaçakçılık, organize suçlar, terörle mücadele, asayiş, özel harekat, çevik kuvvetten oluşan bin polisin görev aldığı il genelinde, ‘Kentte huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. 

Kurulan 27 uygulama noktası ve 90 umuma açık yer ile sokaklarda denetim yapıldı. Kontrol noktalarında, şüpheli görülen kişiler, araçlar ile umuma açık alkollü ve alkolsüz mekanlarda gerçekleştirilen kontrollerde, 7 bin 205 kişinin genel bilgi taraması GBT) sorgulandı. 

Mekanlarda ve araçlarda yapılan denetimlerde, 9 ruhsatsız tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi. Ayrıca, uygulamada çeşitli suçlardan aranan 43 kişi gözaltına alındı.

Trafik ekipleri tarafından 1519 araç kontrol edildi, kurallara aykırı olarak seyahat eden 4 araç trafikten men edildi. 

Kurallara uymadığı tespit edilen 36 işletmeye de tutanak tutuldu.

Polis uygulama esnasında koronavirüslü hasta ile temaslı nedeniyle karantına bulunması gereken Harun Y. de yakalandı. Harun Y.'ye salgın tedbirlerini ihlal etmek kapsamında cezai işlem uygulandı. 

Polisin dikkati sayesinde yakalanan Harun Y. ise "Ben karantinamın bittiğini zannediyordum. Bilmiyordum. Bilseydim çıkarmıydım dışarı” dedi.

 

 

Etiketler tekirdağ gözaltı operasyon polis
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