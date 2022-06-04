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  4. TELE 1 kameramanı ile polis birbirine girdi

TELE 1 kameramanı ile polis birbirine girdi

TELE 1 muhabiri Engin Açar ve Kameraman Umutcan Yitük ile polisler arasındaki şiddete dönüşen gerginliğe dari görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Taksim'de Gezi Parkı olaylarının 9. yıldönümü nedeniyle yapılan eylemi takip eden Tele1 Muhabiri Engin Açar ve Kameraman Umutcan Yitük ile polis arasındaki gerginliğin görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüler önce gerginlik çıkmadan bitecek gibi görünse de ardından karşılıklı olarak sinirler gerildi.

Bu sırada polis ile gazeteciler arasında yaşanan arbede an be an kameralara yansıdı.

Etiketler polis tele 1 gazeteci tartışma tekme polis memuru
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