  4. Telefonundaki bir uygulama yüzünde sadece 2 saatte ise tam 366 bin TL dolandırıldı!

Kırşehir'de emekli bir vatandaş akıllı cep telefonuna yüklenen zararlı bir yazılımla sadece 2 saatte 366 bin TL dolandırıldı...

Kırşehir'de hafta sonu tatilinde cep telefonuna yüklenen yabancı yazılımlar aracılığıyla dolandırıldığını iddia eden adam, 2 saat içinde 366 bin TL'sinin çekildiğini, 3 farklı kişinin adına tüketici kredisi kullanıldığını ve emekli maaşının da ele geçirildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Bir yıldır hukuk mücadelesi veren adam, bankanın güvenlik zafiyeti olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Olay, geçtiğimiz şubat ayında Kırşehir merkezde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cep telefonuna farkında olmadan yabancı menşeli bir yazılım yüklendiğini ifade eden M.A., kısa süre içinde banka hesaplarının boşaltıldığını fark etti. 2 saat içinde toplam 366 bin TL'sinin farklı hesaplara aktarıldığını ileri süren M.A., ayrıca kendi bilgisi dışında 3 farklı kişinin adına kredi çekildiğini ve emekli maaşına da erişildiğini söyledi.

Durumu fark eder etmez emniyete başvuran M.A., olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını belirtti.

M.A., "Telefonumda yabancı ülkelere ait bazı yazılımlar fark ettiler. Bunun üzerinden tüm bilgilerime ulaşıldığını düşünüyorum. Bankanın bu süreci fark edememesi büyük bir güvenlik açığıdır" dedi.

Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda da bulunan M.A., maddi kaybının yanı sıra kişisel verilerinin de tehdit altında olduğunu belirtti.

İHA

Etiketler cep telefonu uygulama zararlı uygulama dolandırıcılık emekli vatandaş
