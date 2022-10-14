TEM'de feci kaza! Minibüs ağaçlık alana uçtu

İstanbul'da TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde kontrolden çıkan minibüs, yoldan çıkarak ağaçlık alana uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Kavacık Mevkii Kadıköy istikametinde, 14 Ekim Cuma saat 03.30 sıralarında; Abdulaziz B. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak ağaçlık alana uçtu.



ARAÇTA SIKIŞTILAR

Sürücü B. ve Mısır uyruklu olduğu öğrenilen yolcu araçta bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağaçlık alana uçan minibüsü kurtarmak için olay yerine vinç çağırıldı. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

DHA