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Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'de roketli saldırı

Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'de roketli saldırı
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Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin askeri muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde yerinden edilenlerin sığındığı briket evlere roketli saldırısında 3 sivil yaralandı.

Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat ilçesini 6 yılı aşkın süredir işgalinde tutan PKK/YPG, sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürüyor.

Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristler, Afrin'in güneydoğusundaki Terende köyünde yerinden edilenlerin sığındığı briket evlere 6 roket fırlattı.

Terör örgütünün saldırısında yaralanan 3 sivil çevredeki hastanelere nakledildi.

Ekili arazilere isabet eden roketlerin neden olduğu yangına sivil savunma ekipleri müdahale etti.

Tel Rıfat'ta son durum
PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimlerini ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

PKK/YPG, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Etiketler afrin suriye pkk ypg
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