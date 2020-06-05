Tokat'ta sikke operasyonu! 300 tarihi sikke ele geçirildi

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niksar ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine takibe başladı. Takip sonrası harekete geçen ekipler, operasyon düzenlendi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Ş.S., Ş.H. ve S.G., evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 300 sikke, 1 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 1 av bıçağı ve 45 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette sorguları devam ediyor.