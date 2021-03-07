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  4. Torbacı suçüstü yakalandı! Polis zulasını da patlattı

Torbacı suçüstü yakalandı! Polis zulasını da patlattı

Torbacı suçüstü yakalandı! Polis zulasını da patlattı

İstanbul'un Bahçelievler'de bir parkta uyuşturucu satarken polis tarafından yakalanan M.A. (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, şüphelinin boş bir arsada parke taşların arasına gizlediği 1 kilo 10 gram bonzai maddesini de ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Yenibosna Merkez Mahallesi Çınar Caddesi'nde bulunan bir oyun parkı içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Parkı izlemeye alan polis 6 Mart'ta şüphelinin park içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Polis, şüphelilerden M.A.'yı suçüstü
yakalayarak gözaltına aldı. M.A'nın üst aramasında bir cep telefonu ve 730 TL para ele geçirildi.

TUTUKLANDI
Polisin yaptığı çalışmaların devamında, şüphelinin uyuşturucu maddeleri sakladığı Çınar Caddesi üzerindeki boş arsada yapılan aramalarda kaldırım yapımında kullanılan parke taşların arasına gizlenmiş halde daralı ağırlığı 1 kilo 10 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

Etiketler bahçelievler torbacı uyuşturucu bonzai park
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