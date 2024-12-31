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  4. Trafikte ''emniyet şeridi'' magandası kamerada: Yol vermeyen araca defalarca çarptı

Trafikte ''emniyet şeridi'' magandası kamerada: Yol vermeyen araca defalarca çarptı

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İstanbul Beykoz'da emniyet şeridini ihlal eden bir trafik magandası, kendisine yol vermeyen araca defalarca çarptı.

Olay, Beykoz Kavacık Kavşağı'nda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre şeridinde seyir halinde olan otomobile, emniyet şeridinden ilerleyen bir araç, yol vermemesi nedeniyle çarptı.

Öndeki sürücünün durmaması üzerine emniyet şeridi ihlali yapan otomobil, üst üste üç kez kasıtlı şekilde çarparak araca hasar verdi.

O anlar ise araç içi kamerasına yansıdı.

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İHA

Etiketler trafik canavarı trafik magandası emniyet şeridi beykoz
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