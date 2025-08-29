Tramvayda suçüstü yakalanan tacizciye meydan dayağı

Samsun'da tramvayda genç bir kadının gizlice görüntülerini çektiği iddia edilen şüpheli, vatandaşlar tarafından darbedilederek polise teslim edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı tramvay istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay içinde genç bir kadının cep telefonu ile fotoğraflarını çektiği iddia edilen C.A. (51), kadının tepkisi sonucu vatandaşlar tarafından darbedilerek polise teslim edildi. Genç kadının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan C.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA