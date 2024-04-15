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  4. Çocuk çetesinden trans bireye hem gasp hem meydan dayağı

Trans bireye hem gasp hem meydan dayağı

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İzmir’de en büyüğü 19 en küçüğü 16 yaşında olan 6 genç bir trans bireyin çantasını gasp edip, darp etti. Korkunç saldırı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz perşembe günü Konak ilçesi Alsancak Semti’nde meydana geldi.

İzmir’de en büyüğü 19 en küçüğü 16 yaşında olan 6 genç bir trans bireyin çantasını gasp edip, darp etti. Korkunç saldırı kameralara yansıdı.

Trans bireyin çantasının gasp edilerek kalabalık bir grup tarafından darp edildiği anlara dair cep telefon kamerasına ait görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

İzmir’de en büyüğü 19 en küçüğü 16 yaşında olan 6 genç bir trans bireyin çantasını gasp edip, darp etti. Korkunç saldırı kameralara yansıdı.

Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen; H.Ö. (19), Y.İ. (19), Y.S. (16), H.Ö. (16), U.R. (18) ve M.B. (16) isimli şüpheli şahıslar ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

İHA

Etiketler trans birey dayak gasp darp
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