  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Türkiye semalarında gizemli cisim paniği

Türkiye semalarında gizemli cisim paniği

Güncelleme:

Muş semalarında akşam saatlerinde tanımlanamayan bir cisim görüntülendi.

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Gökyazı Köyü sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen cismin vatandaşlar tarafından meteor olduğu iddia edildi.

Muş semalarında akşam saatlerinde tanımlanamayan bir cisim görüntülendi.

Cismin ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunmazken, gökyüzünde beliren cisim görenleri şaşırttı. Görenler, cismin hareket halinde olduğunu ve ışıklarla saçtığını belirtti.

Muş semalarında akşam saatlerinde tanımlanamayan bir cisim görüntülendi.

Öte yandan bu cisim Muş'un yanı sıra Van ve çevre illerde görüldüğü aktarıldı.

İHA

Etiketler Muş gizemli cisim cisim ufo türkiye gökyüzü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Atatürk en büyük zaafım'' dedi, hakaret edenle uzlaşmadı ''Atatürk en büyük zaafım'' dedi, hakaret edenle uzlaşmadı Antalya'daki teleferik faciasında mahsur kalanlar o anları paylaştı Antalya'daki teleferik faciasında mahsur kalanlar o anları paylaştı Uzman çavuşa taciz dayağı... Linç edilmekten polis kurtardı Uzman çavuşa taciz dayağı... Linç edilmekten polis kurtardı Bu mesleği yapan işsiz kalmayacak: İşte geleceğin meslekleri Bu mesleği yapan işsiz kalmayacak: İşte geleceğin meslekleri Ünlü oyuncu ''Rambo Berk'' hırsızı yakalayıp böyle paketledi Ünlü oyuncu ''Rambo Berk'' hırsızı yakalayıp böyle paketledi Maliye harekete geçti: IBAN ödemeleri mercek altında Maliye harekete geçti: IBAN ödemeleri mercek altında Tatil sonrası yeni haftada hava nasıl olacak ? Tatil sonrası yeni haftada hava nasıl olacak ? Savaş riski altın fiyatlarını ateşledi: Dev banka altın tahminini revize etti Savaş riski altın fiyatlarını ateşledi: Dev banka altın tahminini revize etti Antalya'daki teleferik kazasında 23 saatlik esaret sona erdi Antalya'daki teleferik kazasında 23 saatlik esaret sona erdi İstanbul'da Filistinli çete, Iraklı bir kişiye kabusu yaşattı İstanbul'da Filistinli çete, Iraklı bir kişiye kabusu yaşattı