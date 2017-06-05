Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme

McDonald’s’ın Şişli şubesi çalışanı 20 yaşındaki Mutlu H. 10 Mayıs’da restorana hamburger yemeğe gelen 7 yaşındaki P.K.’nın “müşterileri rahatsız ettiği” gerekçesiyle üzerine kaynar su dökmüştü. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak iddianame düzenledi.

“Dilenmek için geldiğini iddia etti”

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre; 7 yaşındaki P.K. ifadesinde söz konusu restorana arkadaşlarıyla hamburger yemeğe gittiğini söyledi. Ancak şüpheli Mutlu H. küçük çocuğun restorana arkadaşlarıyla dilenmek için geldiğini anlattı. Şüpheli Mutlu H. müşterilerin rahatsız olduğunu iddia ederek bir bardak sıcak su doldurup restoran kapısının önüne gitti ve suyu küçük çocuğun üzerine döktü.

Kaynar su ‘silah’ sayıldı

İddianamede Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda P.K’nın vücudunda 1. Derecede yanık oluştuğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcı kaynar suyu silahtan sayarak şüpheli Mutlu H. hakkında “silahla kasten yaralamak” suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis istedi. İddianamede anne İpek K.'da şikayetçi olark yer aldı.