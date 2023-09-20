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Tuvaletini yapmak isterken öldü

Tuvaletini yapmak isterken öldü
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Antalya'da 70 yaşındaki bir kişi, tuvaletini yapmak isterken 60 metrelik uçurumdan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Antalya’nın Aksu ilçesinde arkadaşıyla birlikte uçurum kenarına oturmaya gelen 70 yaşındaki adam, tuvalet ihtiyacını karşıladığı sırada 60 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 21.15 sıralarında Macun Mahallesi 2057. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. (70) ve arkadaşı M.C. (63) uçurum kenarına gelerek oturmaya başladı. Bu sırada iddiaya göre tuvalet ihtiyacını karşılamak için ayağa kalkan A.T., 60 metre yükseklikten aşağıya yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Etiketler antalya uçurum düşerek öldü uçurumdan düştü
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