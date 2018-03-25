Uber şoföründen kadın yolcuya dayak ! İşte o araçta yaşananlar

Atatürk Havalimanı’na gitmek üzere Sarıyer’den Uber’e binen Birgül E. aracın şoförüyle fiyat konusunda anlaşmazlık yaşadı. Uber şoförünün yolcudan ücret olarak 220 lira istediği ve bu rakamı ödemek istemeyen yolcu Birgül E.’yi darp ettiği iddia edildi. Tartışma anına ait araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Uber şoförü ile Birgül E.’nin ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve bunun üzerinde tartıştıkları görülüyor.

OLAYI GÖREN TAKSİCİ ANLATTI

Birgül E'yi yolda görüp havalimanına getiren taksinin sürücüsü Murat Tuğa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Basın Ekspres Yolundan Atatürk Havalimanı'na dönerken yol kenarında duran bir araç gördüğünü söyledi.

Bir sorun olduğunu düşünerek durduğunu anlatan Tuğa, "Bir kız gelip yardım istedi. Uber sürücüsü, VIP bir araçtı" dedi.

Birgül E. kızının uçağını kaçırmaması için Atatürk Havalimanı’na geldi. Önce ambulansa daha sonra da Atatürk Havalimanı’nda bulunan Port Clinic sağlık birimine götürülen E.’nin burada ilk tedavisi yapıldı. Konuşmak istemeyen Birgül E., bu sırada basın mensuplarının "Uber sürücüsüyle tartıştınız?" sorusuna, başını sallayarak "Evet" yanıtını verdi. E. daha sonra polis eşliğinde hastaneye sevk edildi. Uçağına polis eşliğinde giden E.’nin kızı da konuşmak istemedi.

"250 LİRA İSTEMİŞ"

Olayı anlatan havalimanı taksicisi Murat Tağu, Basın Ekpres yolundan havalimanına geldiği sırada sağda park halinde bir araç gördüğünü söyledi. Araçta bir sorun olduğunu tahmin ettiğini belirten Tağu, "Aracın önünde durduğumda bir kız gelip yardım istedi. Uber sürücüsü, VIP bir araçtı. Resimleri de hatta bende mevcuttu. Ben kızla ilgilenirken hanımefendiyi olduğu gibi araçtan bariyerlerin üzerine attı. Resim ve görüntüleri mevcut. İnsanlık dışı bir durum. Bir insanın yapabileceği bir şey değil. Ben denk geldim. İnsanlar güvenip itibar ediyorlar. Sürücüyü tarif edebilirim. Sürücü kaçtı. Hatta beni de araçla beraber bir şerit sürekledi. Az daha ben de kazaya maruz kalabilirdim.

İstinye’den binmişler. Havalimanına kadar gelecekler. Bulundukları istikamete kadar 250 lira istenmiş. Hanımefendi itiraz edince, 'Ben havalimanına girmiyorum. Girersem bana ceza uygulayacaklar' demiş. Bütün sıkıntı fazla para istemekten dolayı." diye konuştu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Birgül E.'nin darp edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sürücü M.Ü (24) gözaltına alındı. Sivil trafik polislerince gözaltına alınan M.Ü., işlemleri için polis merkezine teslim edildi.

UBER'DEN GÖRÜNTÜLER İÇİN İLK AÇIKLAMA

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Uber'den ilk resmi açıklama geldi. Açıklamada, "Bahsi geçen davranış Uber uygulamasında kesinlikle kabul edilemez ve kimsenin başına gelmemesi gereken bir olaydır. Soruşturmalarına destek olmak için yerel emniyet birimleri ile yakinen çalışmaktayız” denildi. Yapılan açıklama şöyle: "Konuyla ilgili araştırmalarımız tamamlanana kadar sürücü ortağının Uber sistemine erişimi engellenmiştir. Bahsi geçen davranışlar Uber Topluluk Kuralları'na aykırıdır. Yolcularımızın ve sürücü ortaklarımızın güvenliği bizim en büyük önceliğimizdir. Herhangi bir olay olduğunda yerel emniyet birimleri ile birlikte çalışarak araştırmalarına destek vermekteyiz. Uber'in Acil Destek Ekibi dünya genelinde yaşanabilecek olayları veya kazaları takip ederek hemen dönüş sağlamaktadır. Uber konuyu hassasiyetle takip etmekte ve konunun aydınlatılması için araştırmalarına destek olmak üzere yerel emniyet birimleriyle çalışmaktadır"