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  4. Üniversite kampüsünde iğrenç taciz! Kameralar her şeyi kaydetti

Üniversite kampüsünde iğrenç taciz! Kameralar her şeyi kaydetti

Üniversite kampüsünde iğrenç taciz! Kameralar her şeyi kaydetti

Van'da, Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim'de Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde bir kadının taciz edildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameraları incelendi
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tanık beyanları ile güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu "cinsel taciz-hayasızca hakaret" suçunu işlediği iddia edilen şüpheliyi tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA

Etiketler van üniversite cinsel taciz güvenlik kamerası
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