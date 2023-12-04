Üniversite yolunda korkunç ölüm...

Aksaray'da kaldıkları öğrenci yurdu önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kız öğrenciden biri otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Aksaray'da kaldıkları yurda gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 2 üniversite öğrencisinden M.U. (20), o esnada cep telefonuyla konuşurken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İ.K. ise son anda otomobilin geldiğini fark edip, geri çekilerek kurtuldu.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi, KYK yurdunun yakınında meydana geldi. Aksaray Üniversitesi öğrencisi tarih bölümü öğrencisi İ.K. ve tarih bölümü 2'nci sınıf öğrencisi arkadaşı M.U. ile kaldıkları yurda gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. O sırada Gencay Kavlak yönetimindeki (23) 06 KFT 11 plakalı otomobilin geldiğini gören İ.K., geri çekilerek kurtuldu. Ancak yanında bulunan ve olay anında cep telefonuyla konuşan arkadaşı M.U.'a otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Mine Nur, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Mine Nur'un cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Kavlak ise gözaltına alındı.

'BEN SON ANDA KURTULDUM, TELEFONLA KONUŞAN MİNE'YE ARABA ÇAPTI'

Arkadaşı M.U. ile birlikte kaldıkları yurda gitmek için yolun karşısına geçmek istediklerini belirten İ.K., ''M.U. ile birlikte karşıya geçecektik. Araba bir anda hızla geldi. Normalde bana çarpıyordu, ben geri çekildim. Arkadaşımda telefonla konuşuyordu. Ona hızla çarptı. Daha sonra bir hayli sürüklendi” dedi.

İ.K., gözyaşları içinde polise yolun karşısına geçmek istedikleri yer ile çarpmanın şiddetiyle etrafa savrulan arkadaşı Mine Nur'un, cep telefonu ve başörtüsünün düştüğü yeri gösterdi. Mine Nur'un cenazesinin ise otopsinin ardından memleketi Burdur'a gönderileceği öğrenildi. (DHA)

DHA