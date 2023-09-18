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Üniversitede bıçaklı saldırı! Dekan yardımcısı yaralandı

Üniversitede bıçaklı saldırı! Dekan yardımcısı yaralandı
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Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz'a, makam odasında ismi henüz öğrenilemeyen bir genç kadın tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu.

Saldırıda başından yaralanan Yılmaz, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fakültedeki güvenlik personelince yakalanan şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yılmaz, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.

Etiketler Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz Doç. Dr. Yunus Yılmaz dekan yaralı saldırı
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