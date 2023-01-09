Üniversiteli kız öğrencinin şüpheli ölümü

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde okuduğu tespit edilen bir genç kızın cansız bedeni Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde bulundu.

Erdek sahilinde hareketsiz bir kişinin olduğunı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi. Cesedin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Nuray K.'ya ait olduğu tespit edildi. Genç kadının cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.