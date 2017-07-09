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  4. 09 Temmuz 2017 09:52

Ünlü spikerin arkadaşını vurma anı kamerada

Haber spikeri Gökhan Taşkın'ın, arkadaşını silahla vurma anı kameraya yansıdı.

Ünlü spikerin arkadaşını vurma anı kamerada
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Haber spikeri olan Gökhan Taşkın'ın dün sabaha karşı Beyoğlu'nda arkadaşını ayağından vurma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntünde Gökhan Taşkın iki arkadaşının birlikte caddede yürüdüğü sırada arkadaşı sunucuya doğru yöneliyor. Bu sırada Taşkın'ın belinden çıkardığı tabancanın tetiğine basıyor ve arkadaşının topuğundan vuralarak yaraladığı görülüyor.

Beyoğlu'nda bu sabaha karşı meydana gelen olayda  Gökhan Taşkın ve Fırat K., bir arkadaşı ile sokakta yürümeye başladı. Yürüş sırasında Fırat K. , spiker Gökhan Taşkın'a doğru yöneldi. Bu sırada Taşkın belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşını topuğundan vurdu. Yaralı Fırat K.Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltınan spiker Gökhan Taşkın ise arkadaşının şikayetci olmaması nedeniyle verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. 



DHA

göhkan taşkın , spiker , tabanca , haber spikeri , silahlı saldırı