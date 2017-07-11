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  4. 11 Temmuz 2017 18:32

Uyuşturucu tacirlerine darbe !

Van Emniyet Müdürlüğü düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 68 kilo 390 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine darbe !
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Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ve ‘Alfa’ isimli dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda 68 kilo 390 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Temmuz 2017 günü saat 18.30 sıralarında 2 Nisan Caddesi üzerinde 65 KA 501 plaka sayılı aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Alfa isimli narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, aracın arka koltukları üzerinde 130 paket halinde toplam 68 kilo 390 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili bir şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir” denildi.

İHA

kokain , van , uyuşturucu