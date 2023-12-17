Uzaklaştırma kararı bitti, evini bastığı eşini katletti

Bursa'da, uzaklaştırma kararı 11 gün önce biten M.A.A. (34), evini bastığı 4 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Değirmenönü Mahallesi, 1. Oylat Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararı 11 gün önce biten M.A.A., 4 çocuk annesi eşi B.A.’nın yaşadığı eve geldi. Kapıyı açan B.A.’ya bir anda saldıran M.A.A., yanında bulunan bıçakla eşini sol göğsünden bıçaklayarak kaçtı. B.A.’nın ve çocuklarının çığlıklarını duyarak yardıma koşan komşuları, kadını kapının girişinde kanlar içinde yatarken gördü. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A., ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise incelemede bulundu.

Tedavi altına alınan B.A. burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinden kaçan M.A.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA