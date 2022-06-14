Uzman çavuşu alkışlı protestoda yeni gelişme

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor ve uzman çavuş olayında yeni bir gelişme yaşandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde apandist ameliyatı olan ve taburcu edilirken, Dr. Tahir T.'i darbettiği iddiasıyla hastane personelinin alkışlı protestoda bulunduğu Uzman Çavuş Ali A.'nın, izlenen güvenlik kamera kayıtlarında suç unsunu oluşturabilecek davranışta bulunmadığı ortaya çıktı. Açığa alınan A. görevine dönerken, idari soruşturma kapsamında darp iddiasında bulunan Dr. T. açığa alındı. Sağlık Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 1 müfettiş ise alkışlı protestoda bulunan 85 hastane personelinin ifadesini almaya başladı.



Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ali A., 14 Mart'ta, saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir T. ile tartıştı. Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Dr. T., tartışmada A. tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını öne süren T., darp raporu alıp A.'dan şikayetçi oldu. Aynı şekilde darp raporu alan Ali A., daha sonra apandist teşhisi konularak ameliyat edildi.



'SİNİRLENEREK İTİP, BOĞAZIMI SIKTI' İDDİASI

Doktor T., polisteki ifadesinde olay anını şöyle anlattı:

"Hasta, apandisit şüphesiyle Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı."

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş Ali A., sağlık çalışanlarının, "Sen şiddet, darbettin, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz" sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.



'İFTİRAYA UĞRADIM' DEYİP, ŞİKAYETÇİ OLDU

Gözaltına alınan Uzman Çavuş Ali A., polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan A., apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen A., yeniden Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesinde A., burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, "Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim" dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, tedbiren açığa alınan A. hakkında idari soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI, DOKTOR HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıya uğradığını ileri süren Doktor T.'in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen Uzman Çavuş A.'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı. Görüntülerin ardından hastane yönetimi Dr. T. hakkında idari soruşturma başlattı.



UZMAN ÇAVUŞ GÖREVİNE İADE EDİLDİ

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Uzman Çavuş A., Dr. T. hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tedbiren açığa alınan A. ise görevine iade edildi.



İDARİ SORUŞTURMA

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin, olayla ilgili idari soruşturması tamamlandı. Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında hastanedeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi, alkışlı protesto gösterisine katılanlar belirlendi. İlk olarak protesto gösterisine doktorların da arasında yer aldığı 25 kişinin katıldığı belirlendi. Genişletilen soruşturma kapsamında sayı 85'e ulaştı. Sağlık Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 1 müfettiş, protesto gösterisine katılanların ifadelerini almaya başladı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen olayla ilgili iddianamenin tamamlanma aşamasında olduğu öğrenildi. (DHA)

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