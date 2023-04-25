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Van'da sazlık alanda korkutan yangın

Van'da sazlık alanda korkutan yangın
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Van'da birçok kuş türüne ev sahipliği yapıldığı belirtilen sazlık alanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan ve Van Gölü kıyısına yakın sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.Van’da son bir hafta içerisinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan 4 ayrı sulak alanda yangınların çıktığı, kim yada kimler tarafından yangını çıkardığı halen tespit edilemedi.

Etiketler yangın van sazlık
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