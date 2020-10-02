Vicdansız! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti

İstanbul Zekeriyaköy'de yolda yatan köpeği ezen sürücü güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer Zekeriyaköy'de bir sitedeki olay salı günü meydana geldi. Site içerisinde ilerleyen Emircan E. adlı sürücü, yerde yatan köpeği ezdi.

Ezilen köpek yaralı olarak kurtularak aracın altından çıkarken, sürücü ise bir süre sonra durdu.

Site sakinleri sürücünün köpeğe sahip çıkmadığını öne sürerek tepki gösterdi. Yaralı köpek bite sakinleri tarafından hayvan kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.