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  4. 02 Ekim 2020 16:56

Vicdansız! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti

Zekeriyaköy'deki bir sitede yolda yatan köpek, üzerine doğru hızla gelen araç tarafından ezildi.

Vicdansız! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti
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İstanbul Zekeriyaköy'de yolda yatan köpeği ezen sürücü güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer Zekeriyaköy'de bir sitedeki olay salı günü meydana geldi. Site içerisinde ilerleyen Emircan E. adlı sürücü, yerde yatan köpeği ezdi.

Ezilen köpek yaralı olarak kurtularak aracın altından çıkarken, sürücü ise bir süre sonra durdu. 

Site sakinleri sürücünün köpeğe sahip çıkmadığını öne sürerek tepki gösterdi. Yaralı köpek bite sakinleri tarafından  hayvan kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

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