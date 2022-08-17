WhatsApp mesajları ele verdi, fuhuş çetesi lideri bakın kim çıktı!

Ankara'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonla çökertilen çetenin ele başısının polis olduğu ortaya çıktı.

Ankara'da Hassas Bölgeleri Koruma Şubesinde çalışan polis memuru G.K.'nin zorla fuhuş ve insan ticareti yaptığı ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yürüttüğü soruşturmada, G.K., Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ay süren teknik ve fiziki takiple adım adım izlendi.

Yapılan çalışma sonucunda, G.K.'nin Öveçler mahallesinde bulunan 2 farklı evde aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 kadını fuhşa zorladığı tespit edildi.

G.K.'nin fuhuşa zorladığı yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyduğu ve 'Burada çalışmazsanız size ekmem yedirtmem, buralar benden sorulur' dediği tespit edildi.

Çete lideri polisin, yabancı uyruklu sevgilisi M.S. isimli kadını da müşterilerinin telefonlarına bakmakla görevlendirdiği ortaya çıktı.

Teknik ve fiziki takibin ardından G.K. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen M.E, H.M, A.Z, S.K ve yabancı uyruklu M.S, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

A.Z, G.K, H.M ve M.E Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, il dışında bulunan S.K hakkında adli kontrol kararı verildi. Yabancı uyruklu M.S ise Başsavcılık tarafından salıverildi.

(Kaynak)