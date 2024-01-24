Yabancı uyruklu cani 12 yaşındaki kızı öldürdü, annesini yaraladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde zorla eve giren yabancı uyruklu şahıs, 34 yaşındaki kadını bıçakla yaraladı, kadının 12 yaşındaki kızını ise öldürdü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak’ta bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenmeyen sebepten dolayı evin demir kapısının camını kırarak kapıyı açıp zorla içeri giren yabancı uyruklu L.M. (30), evin hanımı S.E.’yi (34) bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören kadının 12 yaşındaki küçük kızı B.E. ise yardım çığlığı attı. Bu esnada kıza yönelen şahıs, elindeki bıçakla B.E.’yi de yaraladı.

Annenin durumu ağır

Çığlık seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 12 yaşındaki B.E.’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan anne S.E., ambulansa alınarak çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından küçük kızın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaçan zanlıyı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

DHA