Yabancı uyruklu DEAŞ'lılar Türkiye'de yakalandı

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, terör örgütüyle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu 6 şahsı bulundukları adreste gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramalarda da bir miktar para ve elektronik materyaller ele geçirildi.

İHA