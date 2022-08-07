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  4. Yabancı uyruklu psikopatı döve döve polise teslim ettiler

Yabancı uyruklu genç ortalığı birbirine kattı, döve döve polise teslim ettiler

Yabancı uyruklu genç ortalığı birbirine kattı, döve döve polise teslim ettiler

Şanlıurfa'da yabancı uyruklu 25 yaşındaki bir genç elindeki jiletle kendine zarar verdi ve çevredekileri korkuttu. Çevredekiler tarafından darp edilen yabancı uyruklu kişi polise teslim edildi.

Olay, öğe saatlerinde Şanlıurfa Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen El Mıhlis, elindeki jiletle cadde üzerindeki ATM’den para çekenleri korkuttu.

Kısa süreli panik yaşayanlar durumu polise bildirirken, Mıhlis elindeki jiletle kendine zarar verdi.

 Bu sırada etrafındaki bazı kişiler jiletli Mıhlis'i darbedip, etkisiz hale getirerek ihbarla gelen polise teslim etti.

Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansırken, kendine zarar veren Hasan Zahit El Mıhlis, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

DHA

Etiketler dayak yabancı uyruklu jilet dayakdarp polis
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