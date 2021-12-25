Yabancı uyruklu hırsız İstanbulkart yoluyla yakalandı

İstanbul'da hakkında 3 ayrı mahkeme tarafından hırsızlık suçundan aranma kararı bulunan Gürcistan uyruklu zanlı kullandığı İstanbulkart numarası takip edilerek, otobüse bindiği sırada yakaladı.

Hakkında 3 ayrı mahkeme tarafından hırsızlık suçundan aranma kararı bulunan Gürcistan uyruklu Gıorgı K., kullandığı İstanbulkart numarası takip edilerek, otobüse bindiği sırada Maltepe Esenkent'te yakaladı. Şüphelinin çaldığı eşyalar arasında oldukları tespit edilen 50. Yıl Hatırası TBMM ibareli madalyon ile iki adet TBMM ibareli yaka rozeti sahiplerine teslim ederken, şüphelinin hırsızlığın yapıldığı binaya giriş-çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz Eylül ayında 3'ü Göztepe ve 1'i Bostancı'da olmak üzere 4 farklı ev adresinde hırsızlık yapıldığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Güvenlik kamerası sonucu şüphelinin Göztepe Marmaray İstasyonu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kartı kullanarak Marmaray'la bölgeden ayrıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİNİN İSTANBULKART NUMARASI İNCELEMEYE ALINDI

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İBB BELBİM A.Ş.'den temin ettiği şüphelinin 'İstanbulkart' numarasını incelemeye aldı. İnceleme sonucu şüphelinin kartı, Eyüpsultan ile Esenkent mahallelerindeki duraklar arasında sık sık kullandığı tespit edildi. Ekipler, şüphelinin bu adresler civarında ikamet edebileceğini değerlendirdi. Maltepe Esenkent Mahallesi'ndeki ulaşımı sağlayan '48A' sayılı İETT otobüsünü kullandığının belirlenmesinin ardından ekipler, güvenlik kameralarını da inceleyerek, şüphelinin Esenkent Mahallesi Şair Şirizat Sokak üzerinde ikamet ettiğini tespit etti. Önceki gün düzenlenen operasyonda Gürcistan Uyruklu Gıorgı K., Şair Şirizat Sokak'ta otobüse bindiği sırada yakalandı.

YAKALANDI EVİNDEN TBMM İBARELİ MADALYON ÇIKTI

İkametinde yapılan aramada hırsızlık olayında elde ettiği değerlendirilen gümüş şekerlik, 3 adet çeşitli markalarda içki, 5 kol saati, 50. Yıl Hatırası TBMM ibareli madalyon, 2 adet üzerinde TBMM ibaresi bulunan yaka rozeti ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramada şüphelinin hırsızlık amaçlı kullandığı çok sayıda materyaller ele geçirilirken çalıntı eşyaların müştekilere de teslim edildiği öğrenildi. Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki 3 farklı asliye ceza mahkemesince şüpheli Gıorgı K. hakkında 'Hırsızlık' suçundan yakalama kararı olduğu da ortaya çıktı.

ŞÜPHELİNİN GİRDİĞİ BİNALAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelinin hırsızlık amacıyla girdiği ev adreslerinin de güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DHA