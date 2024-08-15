  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yağmur Sarnıç tutuklandı

Yağmur Sarnıç tutuklandı

Yağmur Sarnıç tutuklandı
Güncelleme:

Futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, hakkında "suçluyu kayırma" suçundan arandığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

Futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphelenilerek durduruldu. Sarnıç’ın Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapan ekipler, Sarnıç hakkında Düzce İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Suçluyu kayırma’ suçundan arandığını gördü. Bunun üzerine gözaltına alınana Sarnıç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Yağmur Sarnıç, Bakırköy Kadın Cezaevine gönderildi.

DHA

Etiketler yağmur sarnıç Tutuklama tutuklandı suçluyu kayırma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat Ümit Özdağ Erdoğan'ı destekleme şartını ilk kez açıkladı Ümit Özdağ Erdoğan'ı destekleme şartını ilk kez açıkladı MasterChef'te küfür krizi: Deniz'e tepki yağıyor MasterChef'te küfür krizi: Deniz'e tepki yağıyor UEFA Süper Kupa sahibini buldu UEFA Süper Kupa sahibini buldu Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı Benzine zam geldi Benzine zam geldi Marmara Denizi'nde deprem Marmara Denizi'nde deprem Hafta sonunda hava nasıl olacak ? İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri Hafta sonunda hava nasıl olacak ? İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri Canlı yayında skandal iddia: ''AK Parti'den başkanlara 500 milyon TL'lik transfer ücreti'' Canlı yayında skandal iddia: ''AK Parti'den başkanlara 500 milyon TL'lik transfer ücreti''
Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu Cinsel saldırıya uğrayan stajyer doktor öldürüldü Cinsel saldırıya uğrayan stajyer doktor öldürüldü Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Ünlü oyuncu akşam yemeği randevusu için kendisini açık artırmaya çıkardı Ünlü oyuncu akşam yemeği randevusu için kendisini açık artırmaya çıkardı Cezaevinden izinli çıkmıştı, yüzerek firar ederken yakalandı Cezaevinden izinli çıkmıştı, yüzerek firar ederken yakalandı Cumhurbaşkanlığı'nın AK Partili Belediyelere 45'er milyon TL'lik ''bağış''ı belgelendi Cumhurbaşkanlığı'nın AK Partili Belediyelere 45'er milyon TL'lik ''bağış''ı belgelendi Biran Damla Yılmaz sevilen diziye transfer oldu Biran Damla Yılmaz sevilen diziye transfer oldu O Antalya'nın en güzel topçusu... Podyumdan inip, yeşil sahada ter döküyor O Antalya'nın en güzel topçusu... Podyumdan inip, yeşil sahada ter döküyor Aynı firmanın hem teknesi hem de otobüsü aynı anda alevler içinde kaldı Aynı firmanın hem teknesi hem de otobüsü aynı anda alevler içinde kaldı TOKİ'den yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle konut satışı TOKİ'den yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle konut satışı