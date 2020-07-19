Yanan araçtan kaçan Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

İngiltere'de yanan aracından kaçan Kıbrıslı Türk araçtan indiği sırada köprüden düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, Cuma gecesi İngiltere'nin Kent bölgesinde gerçekleşti.
Köprüde ilerlerken aracı alev alan 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk Azra Kemal, yardım istemek için aracından hızla indi.
Bu sırada dengesini kaybederek köprüden aşağıya düşen Kemal olay yerinde hayatını kaybetti.
Kemal'in yanında bulunan 31 yaşındaki arkadaşı ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Haber3.com'a Google'da abone olun