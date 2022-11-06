Yaya yolunu kapatan 10 otomobilin lastiğini kesti

İstanbul Bahçelievler'de bir kişi, yaya yolunu kapattığı gerekçesiyle 10 aracın lastiğini kesti. O anlar kameraya yansıdı.

Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'nde dün gece saat 03.00 sıralarında bir kişi park halindeki araçların lastiklerini bıçakla kesti. İddialara göre özellikle yaya yolunu kapatan otomobillerin lastikleri kesildi. Sabah saatlerinde otomobillerinin lastiklerinin kesildiğini fark edenler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler sokakta inceleme yaptıktan sonra şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Araç sahiplerinin bir kısmı kendi imkanlarıyla lastiklerini değiştirirken bazıları da lastikçi çağırarak aracının tekerini değiştirdi. Öte yandan gece saatlerinde şüphelinin araçların lastiğini kestiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"SABAH GELDİĞİMİZDE BÖYLE BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIK"

Aracının lastiği patlatılan Aydın K., "Sabah geldiğimizde böyle bir manzarayla karşılaştık. Lastiğimi kesmişler, mağduruz. Her sabah geldiğimde ilk önce arabayı kontrol ediyorum. Baktığımda lastik patlamıştı. Burada 4-5 kişinin daha lastiğinin aynı şekilde patladığını söyledi arkadaşlarım. Rastgele gelip patlatmış lastiği. Bunu kim yaptıysa gerekli cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.

"SANIRIM YAYA YOLUNU KAPATTIĞI İÇİN BIÇAKLAYARAK GELMİŞ"

Caddede dükkan işleten bir esnaf ise "Sabah dükkanımızı açtık. Sanırım cadde üzerinde ilerleyen bir kişi gece vakti yaya yolunu kapatan araçların lastiklerini tek tek bıçaklayarak gelmiş. Aşağıda birkaç tane daha araç gördüm. Aynı sıkıntı onlarda da vardı. Sanırım yaya yolunu kapattığı için yukarıdan aşağıya bıçaklayarak gelmiş" ifadelerini kullandı.

DHA