Yaylada korkunç olay: Anne toprağa gömülü, oğlu başından vurulmuş halde bulundu

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Bekbele Yaylası'nda dün gece, 33 yaşındaki O.Z. başından vurulmuş, annesi Z.Z. ise toprağa yarı gömülü halde ölü bulundu. Bölgede hayvanlarını otlatan bir çobanın yerde hareketsiz yatan bir erkek görmesiyle durum yetkililere bildirildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin O.Z. olduğu ve başından ateşli silahla vurulduğu tespit edildi. Çevrede araştırmalarını derinleştiren jandarma birimleri, aynı bölgede anne Z.Z.'nin toprağa yarı gömülü cesedine ulaştı. Anne ile oğlunun cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA