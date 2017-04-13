Yenge katili gülerek cezaevine girdi

Adana’da 2003 yılında yengesi 69 yaşındaki İffet Dalgın’ı bıçaklayarak öldürmekleÿsuçlanan, ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası alan 39 yaşındaki Yasin Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Yasin Ç., cezaevine gülerek gitti.

Merkez Seyhan İlçesiÿ İstiklal Mahallesi’nde oturan İffet Dalgın, eve giren Yasin Ç. ile asker arkadaşı 35 yaşındaki Eser G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Dayısının eşi olan yengesi İffet Dalgın’ın altınlarını gasp eden 2 zanlı kısa sürede yakalandı. Yargılama sırasında Yasin Ç. tahliye edildi. Mahkeme heyeti, Yasin Ç. ile Eser G.'yi ’bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, silahla yağma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 10’ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar 2009’da kesinleşti.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nün Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, aranan Yasin Ç.’nin merkez Seyhan İlçesi İstiklal Mahallesi’nde bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis, Yasin Ç.'yi gözaltına aldı. İnfaz Savcılığı’na getirilen Yasin Ç.’nin gülmesi dikkat çekti. Yasin Ç., adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.