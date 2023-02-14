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Yıkımına başlanan 9 katlı bina çöktü

Yıkımına başlanan 9 katlı bina çöktü
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve ağır hasar gören 9 katlı bina yıkımı sürerken çöktü.

Merkez Bağlar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Altın Kaya Apartmanı’nın bazı bölümleri 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.

Depremlerin ardından boşaltılan binanın çökme riskinin bulunması nedeniyle çevresinde güvenlik önlemi alındı, kara yolu trafiğe kapatıldı.

Yanındaki iki binanın da tedbir amacıyla boşaltılmasının ardından iş makineleriyle uzman ekiplerin gözetiminde hasarlı binanın yıkımına başlandı.

Yıkımı süren bina bir süre sonra çöktü. İş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Etiketler diyarbakır yıkım çökme bina apartman
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